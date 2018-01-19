В ДНР за неделю один человек погиб, четверо ранены из-за боевых действий

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2018 (140)

Женщина у окна жилого дома, пострадавшего от обстрелов. Архивное фото

Женщина у окна жилого дома, пострадавшего от обстрелов. Архивное фото

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.

"При обороне нашей республики погиб один и получили ранения четверо военнослужащих", — сказал Басурин.