В ДНР за неделю один человек погиб, четверо ранены из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 19 янв — РИА Новости. Один человек погиб, четверо получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе ранее в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.
"При обороне нашей республики погиб один и получили ранения четверо военнослужащих", — сказал Басурин.