Смотрители тюрем во Франции пятый день требуют от властей выдать им оружие

ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости. Сотрудники второй по величине тюрьмы Франции в городе Френ пятый день принимают участие в общенациональных акциях протеста против недостаточных мер безопасности в местах заключениях, они жалуются на отсутствие оружия и средств защиты у смотрителей и требуют от властей решить эту проблему, сообщил РИА Новости представитель профсоюза Force Ouvriere Седрик Бойе.

Бойе рассказал, что смотрители тюрем в отличие от специальных сил Eris не располагают необходимыми средствами защиты или минимальным набором оружия.

"Как и силовики, мы представляем государственную власть и работаем с одним контингентом. Только у них есть средства. У них есть дубинки, электрические пистолеты. А у нас нет ничего. И мы требуем средства (для защиты), которые позволят нормально работать в местах заключения", — рассказал он.

По словам Бойе, тюрьма Френ (Fresnes) очень старая, и "никаких признаков ремонта" здесь не было. "Я вам приведу пример. Ему нет и двух часов. Этой ночью заключенный попытался сломать стену и сбежать. Его обнаружили за пределами камеры. К счастью, смотрители были внимательными и смогли предотвратить побег", — пояснил представитель.

Он подчеркнул, что акция протеста сотрудников тюрьмы продолжается уже пятый день, однако создается впечатление, что власти не прислушиваются к требованиям смотрителей. "Мы уже пятый день на баррикадах, но у нас создается впечатление, что правительство нас не слушает и не слышит… У нас три баррикады, мы разожгли огонь. Мы хотим, чтобы правительство, власти нас услышали", — заключил Бойе.

В стране всю неделю проходят общенациональные акции протеста сотрудников тюрем, которые требуют усилить меры безопасности в местах заключения. К проведению акций протеста ранее призвали профсоюзы, заявившие об абсолютной безнаказанности и пренебрежении со стороны правительства к правилам содержания осужденных за экстремизм.

На прошлой неделе три надзирателя тюрьмы во французской коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году.