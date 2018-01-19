В ЕС рассказали о подготовке переговоров по ассоциации с Палестиной

БРЮССЕЛЬ, 19 янв – РИА Новости, Владимир Добровольский. Признание Палестины государством не значится в числе приоритетов в повестке Евросоюза, при этом ЕС начнет подготовку к переговорам о подписании соглашения об ассоциации с Палестиной, сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС.

Ближневосточное урегулирование будет обсуждаться в понедельник на заседании глав МИД стран-членов ЕС. Министры, в частности, встретятся с председателем Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмудом Аббасом.

"Возможно, один или два министра поднимут вопрос о признании (Палестины). Вы знаете, некоторые страны-члены сделали это много лет назад в другом составе, одна страна – недавно. Я думаю, что признание – это суверенное решение стран. Это может быть затронуто, но этот вопрос не значится в центре повестки на уровне ЕС", — сказал представитель ЕС, пожелавший остаться неназванным.

Комментируя возможность подписания соглашения об ассоциации с Палестиной, представитель ЕС отметил, что "соглашение заключается только с государствами".

"Есть ясное понимание, что соглашение об ассоциации, когда бы ни завершились переговоры, сможет быть подписано только после создания палестинского государства. Переговоры будут готовиться, но соглашение будет подписано и вступит в силу только тогда, когда будет создано палестинское государство", — заявил он.

Разочаровавшись в перспективах мирных переговоров с Израилем, которые были прерваны несколько лет назад, палестинцы пытаются продвинуться к независимости, обращаясь к международному сообществу и многосторонним институтам за признанием своей государственности. Самым большим их успехом на этом пути стало получение пять лет назад статуса "государства-наблюдателя" при ООН.

Израиль называет такие действия односторонними шагами, которые противоречат взаимным договоренностям и препятствуют переговорному процессу. Он пытается препятствовать им дипломатическими средствами, а когда это не удавалось, не раз вводил санкции против палестинцев.

Палестинцы добиваются урегулирования конфликта с Израилем на традиционной международно правовой базе, которая предполагает создание палестинского государства в границах 1967 года, включая Восточный Иерусалим.