Пучдемон хочет руководить женералитетом из Брюсселя

МАДРИД, 19 янв – РИА Новости. Бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон настаивает, что сможет руководить правительством автономного сообщества из Брюсселя, поскольку это "позволяют новые технологии".

"Сегодня крупные проекты управляются при помощи новых технологий", — заявил он в интервью Catalunya Ràdio , признав, что это не те условия, которые ему нравятся, но это лучше, чем руководить женералитетом из тюрьмы. "Нет ничего в регламенте парламента, что бы запрещало формулу утверждения главой женералитета, которую мы рассматриваем", — сказал Пучдемон. "Очевидно, что нельзя быть председателем правительства, если ты в заключении. В тюрьме ничего нельзя сделать. Здесь я могу работать и защищать достоинство институтов", — сказал он.

Пучдемон считает, что у "него есть полное право" проходить процедуру утверждения на должность председателя каталонского правительства. "Меня вполне можно выбрать. У меня есть на это полное право, и, надеюсь, что правами депутатов могут пользоваться все. Я депутат, которого вполне можно избрать председателем правительства", — полагает он.

Бывший глава женералитета также настаивает, что не скрывается от правосудия. "Я сюда (в Бельгию – ред.) приехал добровольно, и когда был издан европейский ордер (на арест – ред.), я предстал перед правосудием, затем правительство (Испании – ред.) его отозвало", — сказал бывший глава женералитета. Он также заявил, что не отказывается от идеи независимости Каталонии. "Я не теряю надежды изменить все. Почему мы должны сдаваться? Я не могу принять этого, люди проголосовали", — сказал политик.

Две крупнейшие фракции парламента "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии" собираются выдвинуть кандидатуру Пучдемона на пост председателя женералитета. 18 января "Вместе за Каталонию" обратилась к президиуму парламента Каталонии с просьбой разрешить своему лидеру, бывшему главе правительства региона Карлесу Пучдемону делегировать свой голос для участия в процедуре утверждения главы женералитета. Партия настаивает на том, что Пучдемону необходимо участвовать в голосовании без необходимости физически присутствовать на собрании. Также партия попросила разрешения передать свои голоса еще двум депутатам от фракции, находящимся в Брюсселе — Кларе Понсанти и Луису Пуигу. Партия "Левые республиканцы Каталонии", двое представителей которой также находятся в Брюсселе, пока не заявила об аналогичном запросе. Первое заседание, на котором депутаты будут обсуждать кандидатуру нового главы автономного сообщества, должно состояться до 31 января. На нем кандидат должен изложить программу и обратиться с просьбой к парламентариям утвердить его кандидатуру. Для утверждения необходимо абсолютное большинство в 135-местном парламенте. Если такой поддержки нет, то через два дня проходят новые дебаты. Для победы во втором туре достаточно простого большинства.

Ранее юристы каталонского парламента обнародовали заключение, согласно которому Пучдемон, находящийся в Брюсселе, не может проходить процедуру утверждения на пост главы каталонского правительства по видеосвязи, и любой кандидат на этот пост должен присутствовать в зале заседания лично. Кроме того, они пришли к выводу, что пять депутатов, находящихся в Брюсселе, не могут передавать свои голоса другим народным избранникам для голосования. Однако их заключение носит рекомендательный характер. Против утверждения Пучдемона по видеосвязи выступили и юристы испанского правительства, а власти страны заявили, что если это произойдет, то они обратятся в Конституционный суд.