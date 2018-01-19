Минздрав Украины назвал число жертв с момента вспышки кори

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Восемь человек погибли с момента вспышки кори на Украине, заявила в пятницу исполняющая обязанности министра здравоохранения страны Ульяна Супрун.

"Вчера (в четверг — ред.) стало известно об еще одной смерти от кори. Это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай смерти с момента вспышки кори", — сказала Супрун, выступая в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде.

По ее словам, среди вакцинированного населения нет ни одного смертельного случая. Супрун добавила, что на сегодняшний день не существует лечения от кори. Дети и взрослые болеют корью очень тяжело, и только вакцинация создает иммунитет от этой болезни.

Ранее Супрун заявляла, что на Украине в 2017 году было зафиксировано 4782 случая заболевания корью, 75% из этого числа — дети, в 86% случаев заболевшие не были привиты от этой болезни. Зарегистрировано шесть летальных исходов от осложнений кори. По состоянию на 14 января на Украине зарегистрированы 1285 случаев заболеваний.

Первый замглавы киевской администрации Николай Поворозник заявлял, что с начала года в Киеве зарегистрировано более 60 случаев заболевания корью, власти города решили не пускать в детские сады и школы детей без прививок. Вспышки заболевания также зафиксированы в других регионах Украины.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.