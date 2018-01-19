Минздрав Украины назвал число жертв с момента вспышки кори

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Восемь человек погибли с момента вспышки кори на Украине, заявила в пятницу исполняющая обязанности министра здравоохранения страны Ульяна Супрун.
"Вчера (в четверг — ред.) стало известно об еще одной смерти от кори. Это ребенок, который не был вакцинирован. Это восьмой случай смерти с момента вспышки кори", — сказала Супрун, выступая в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной раде.
По ее словам, среди вакцинированного населения нет ни одного смертельного случая. Супрун добавила, что на сегодняшний день не существует лечения от кори. Дети и взрослые болеют корью очень тяжело, и только вакцинация создает иммунитет от этой болезни.
Ранее Супрун заявляла, что на Украине в 2017 году было зафиксировано 4782 случая заболевания корью, 75% из этого числа — дети, в 86% случаев заболевшие не были привиты от этой болезни. Зарегистрировано шесть летальных исходов от осложнений кори. По состоянию на 14 января на Украине зарегистрированы 1285 случаев заболеваний.
Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.