Бельгия приняла лишь 900 беженцев из четырех тысяч обещанных Евросоюзу

БРЮССЕЛЬ, 19 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Бельгия в рамках обязательств перед Евросоюзом приняла у себя лишь 900 из примерно 4 тысяч беженцев, которых власти обязались расселить на территории королевства, заявил в пятницу представитель гражданской платформы по приему беженцев Меди Кассу.
"Бельгия не выполнила свою часть обязательств. Должна была принять около 4 тысяч человек, а, по состоянию на сегодняшний день, приняла всего 900", — сказал Кассу в эфире телерадиокомпании RTBF.
Согласно данным, приведенным сенатором Бельгии, экс-генсеком благотворительной организации "Врачи без границ" Аленом Дестексом, Бельгия за 12 лет предоставила гражданство более 608 тысячам выходцев из третьих стран, что составляет 6% от численности населения королевства.