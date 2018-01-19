Джонсон предложил построить мост между Францией и Великобританией

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава британского МИД Борис Джонсон предложил построить мост между Великобританией и Францией через Ла-Манш, пишет газета Telegraph.
Как стало известно изданию, Макрон положительно воспринял идею британского министра. "Я согласен. Давайте сделаем это", — сказал французский лидер.
Предложение Джонсона уже прокомментировал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.
"Почему бы нет? Все идеи, даже те, которые иногда кажутся экстравагантными, должны быть рассмотрены. Я просто обращаю внимание на то, что уже есть масштабная европейская инфраструктура, которую сложно финансировать. Например, проект железной дороги Лион — Турин. Давайте реализуем сначала те проекты, которые начали, прежде чем инициировать новые", — заявил он в эфире радиостанции Europe 1.
Под Ла-Маншем в 1994 году открылся туннель для автомобилей и поездов. Его протяженность составляет 49,7 километра.