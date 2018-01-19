Джонсон предложил построить мост между Францией и Великобританией

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава британского МИД Борис Джонсон предложил построить мост между Великобританией и Францией через Ла-Манш, пишет газета Telegraph.

Об этом он заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Джонсона, "глупо", что две ведущие экономические державы связаны только железной дорогой.

Как стало известно изданию, Макрон положительно воспринял идею британского министра. "Я согласен. Давайте сделаем это", — сказал французский лидер.

Предложение Джонсона уже прокомментировал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Почему бы нет? Все идеи, даже те, которые иногда кажутся экстравагантными, должны быть рассмотрены. Я просто обращаю внимание на то, что уже есть масштабная европейская инфраструктура, которую сложно финансировать. Например, проект железной дороги Лион — Турин. Давайте реализуем сначала те проекты, которые начали, прежде чем инициировать новые", — заявил он в эфире радиостанции Europe 1.

Под Ла-Маншем в 1994 году открылся туннель для автомобилей и поездов. Его протяженность составляет 49,7 километра.