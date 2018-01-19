На Украине ограничили движение грузовиков из-за непогоды

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Движение большегрузного транспорта ограничено в семи областях Украины из-за непогоды, сообщила в пятницу пресс-служба министерства инфраструктуры страны.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий на Украине с 18 января: ожидается сильная метель, гололедица и снег. Пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что из-за непогоды более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения.

"По состоянию на 07.00 (08.00 мск) 19 января 2018 года действуют ограничения на движение большегрузного транспорта в семи областях, в том числе в Одесской области на отдельных участках дорог ограничено движение для всех видов транспорта", — говорится в сообщении министерства инфраструктуры.

Как сообщили в ведомстве, ограничения на движение введены в связи с ухудшением погодных условий и для бесперебойной работы специальной техники, которая расчищает дороги.