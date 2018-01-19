На Украине более 700 населенных пунктов остались без электроснабжения

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости. Более 700 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила в пятницу пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Восемнадцатого января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередачи произошло обесточивание 737 населенных пунктов в десяти областях Украины", — говорится в сообщении.

В частности, в Одесской области без электричества остались 502 населенных пункта, в Черкасской — 153, Черниговской — 33, Полтавской — 14, Кировоградской — девять, Николаевской — девять, Донецкой — восемь, Волынской — шесть, Сумской — два и Винницкой — один.

По данным ведомства, в Измаильском районе Одесской области упали 23 опоры линии 110 кВ, системы водоснабжения и отопления работают частично.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады областных энергокомпаний.