В театре Турина при обрушении декорации пострадали два оперных певца

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Два певца получили ранения в результате обрушения части декораций во время оперы "Турандот" в театре Реджо в Турине, сообщает газета Repubblica.

По словам солиста Антонелло Черона, инцидент произошел в конце второго действия, когда опустился занавес. "Уже закончился второй акт…, и занавес опустился. Мы пожимали руки и поздравляли друг друга. В этот момент обрушилась часть декораций", — цитирует издание Черона.

По данным издания, пострадали два солиста хора — мужчина и женщина. Их доставили в местную больницу, состояние оценивается как нетяжелое.

Газета уточняет, что зрители слышали только шум. После инцидента опера, состоящая из трех действий, была прервана, и публику попросили покинуть зал.

На место ЧП прибыли сотрудники полиции и пожарные.