В театре Турина при обрушении декорации пострадали два оперных певца

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Два певца получили ранения в результате обрушения части декораций во время оперы "Турандот" в театре Реджо в Турине, сообщает газета Repubblica.
По данным издания, пострадали два солиста хора — мужчина и женщина. Их доставили в местную больницу, состояние оценивается как нетяжелое.
Газета уточняет, что зрители слышали только шум. После инцидента опера, состоящая из трех действий, была прервана, и публику попросили покинуть зал.
На место ЧП прибыли сотрудники полиции и пожарные.