СМИ узнали, когда США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Администрация президента США подготовила план, согласно которому перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоится к 2019 году, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Ранее в администрации утверждали, что перенос посольства не состоится раньше окончания срока президента Дональда Трампа. Однако, по данным издания, в госдепартаменте составили план, согласно которому новое здание в Иерусалиме возводиться не будет.

Вместо этого госдеп планирует переоборудовать под посольство консульское здание в районе Арнона. Это позволит послу Давиду Фридману и его подчинённым перебраться из Тель-Авива в Иерусалим к следующему году.

Газета уточняет, что консульские постройки в Арноне более современные и оснащены более серьезной системой безопасности в отличие от посольского комплекса в Тель-Авиве.

По словам источников, ускоренный процесс переноса посольства в Иерусалим может также положительно сказаться на популярности Трампа среди про-израильски настроенных американцев, а также среди протестантской части избирателей.

Месяц назад американская пресса опубликовала высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который предположил, что перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим займет не меньше трех лет.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду выступил с прогнозом о том, что перенос состоится в течение года. Однако позже это предположение оспорил американский президент Трамп, подчеркнув, что в США "особо не рассчитывают" на то, что посольство переедет в 2018 году.