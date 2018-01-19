СМИ узнали, когда США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Администрация президента США подготовила план, согласно которому перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоится к 2019 году, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Вместо этого госдеп планирует переоборудовать под посольство консульское здание в районе Арнона. Это позволит послу Давиду Фридману и его подчинённым перебраться из Тель-Авива в Иерусалим к следующему году.
Газета уточняет, что консульские постройки в Арноне более современные и оснащены более серьезной системой безопасности в отличие от посольского комплекса в Тель-Авиве.
Месяц назад американская пресса опубликовала высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который предположил, что перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим займет не меньше трех лет.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду выступил с прогнозом о том, что перенос состоится в течение года. Однако позже это предположение оспорил американский президент Трамп, подчеркнув, что в США "особо не рассчитывают" на то, что посольство переедет в 2018 году.