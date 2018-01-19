Южную Корею посетят семь человек из северокорейской музыкальной группы

ТОКИО, 19 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Семь человек из северокорейского музыкального коллектива "Самчжиён", который примет участие в олимпийских мероприятиях в Южной Корее, посетят эту страну в субботу. Извещение было получено министерством по делам объединения Южной Кореи от северокорейского комитета по мирному объединению родины.

Группа из семи человек посетит Южную Корею и осмотрит места выступлений. Визит продлится два дня. Делегацию возглавит Хён Сон Воль — лидер женского коллектива "Монранбон", который пользуется особым расположением Ким Чен Ына. Она же назначена руководителем ансамбля "Самчжиён".

Извещение о визите было передано от имени председателя комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвона, который возглавлял северокорейскую делегацию на переговорах 9 января. Адресатом сообщения стал министр по делам объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн, который был главой южнокорейской делегации.

На переговорах 15 января было принято решение об участии в олимпийской культурной программе музыкального коллектива из Северной Кореи "Самчжиён".