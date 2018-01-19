Сербия ждет от США уважения к главе Генштаба, которому не дают визу

БЕЛГРАД, 19 янв — РИА Новости. Сербия ожидает от США уважения к себе и главе своего Генштаба Любише Диковичу, который с октября ждет американскую визу, заявил РИА Новости сербский министр обороны Александр Вулин.

"Мы ожидаем уважения к нам, к нашему солдату, министерству обороны и армии Сербии. Если мы партнеры, а мы ими являемся, ухудшения этих отношений точно не будет с сербской стороны, но и к нам не должны так относиться. Мне очень жаль, что это происходит. Думаю, это не оказывает хорошего влияния на наши отношения", — сказал Вулин.

Как стало известно на минувшей неделе, начальник Генштаба Сербии не получил визу для поездки в Америку, несмотря на приглашение на Конференцию по борьбе с экстремистскими организациями, которая прошла 23-24 октября 2017 года в Вашингтоне.

По словам Вулина, получение визы Диковичем ожидалось еще в октябре, и нет ни одной причины, почему он не мог бы поехать в США. Комментируя появившиеся в СМИ предположения, что эта ситуация вызвана присутствием генерала на российско-белорусских учениях "Запад-2017" в сентябре 2017 года, Вулин заявил, что Дикович там был в качестве наблюдателя, а Сербия как нейтральная страна имеет право присутствовать на любых учениях.

"И генерал Дикович, и многие наши офицеры наблюдали и за учениями НАТО, но никто из-за этого не вводил запрета на поездки в любую другую страну, на восток или в Россию. Нет ни одной причины. Он не военный преступник, и даже напротив — он замечательный офицер, мы гордимся им", — заявил Вулин.

По словам министра обороны, единственное полученное объяснение в связи с данной ситуацией, и то скорее через СМИ, состоит в том, что процесс рассмотрения заявки на визу продолжается.

Ранее РИА Новости в Госдепартаменте отказались комментировать отказ в визе США главе Генштаба Сербии, сославшись на то, что данные о визах являются конфиденциальными.

Совместные стратегические учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Белоруссии. В них участвовали 12,7 тысячи военнослужащих. Учения прошли на полигонах в Белоруссии, а также в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях.