МВД Казахстана просит помочь с информацией о пассажирах сгоревшего автобуса

АЛМА-АТА, 19 янв – РИА Новости. Министерство внутренних дел Казахстана просит всех граждан, располагающих информацией о людях, которые могли быть пассажирами автобуса, сгоревшего накануне в Актюбинской области республики, представить ее ведомству или МЧС Узбекистана, сообщил журналистам официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.
"Учитывая сложности с опознанием тел погибших, просим граждан, имеющих соответствующую информацию, сообщить в МВД Республики Казахстан либо МЧС Республики Узбекистан сведения о гражданах Республики Узбекистан, выехавших в город Казань Российской Федерации транзитом через Казахстан 12-13 января 2018 года", — сказал Садубаев.
Он попросил указать номер сотового телефона выехавших лиц, а также любую другую дополнительную информацию (особые приметы, включая наличие зубных протезов, имплантов, ранее перенесенных переломов костей, номер паспорта, его копию, фотографию).
Ранее МВД Казахстана и МЧС Узбекистана организовали телефонные "горячие линии" в связи ЧП с автобусом.