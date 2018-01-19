МВД Казахстана просит помочь с информацией о пассажирах сгоревшего автобуса

АЛМА-АТА, 19 янв – РИА Новости. Министерство внутренних дел Казахстана просит всех граждан, располагающих информацией о людях, которые могли быть пассажирами автобуса, сгоревшего накануне в Актюбинской области республики, представить ее ведомству или МЧС Узбекистана, сообщил журналистам официальный представитель МВД Казахстана Алмас Садубаев.

Утром в четверг на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области Казахстана сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая двух водителей. По данным властей Казахстана, погибли 52 человека, еще пятерым удалось спастись, они получили ожоги легкой степени тяжести. По предварительным данным, пассажиры были гражданами Узбекистана, водители — казахстанцами.

"Учитывая сложности с опознанием тел погибших, просим граждан, имеющих соответствующую информацию, сообщить в МВД Республики Казахстан либо МЧС Республики Узбекистан сведения о гражданах Республики Узбекистан, выехавших в город Казань Российской Федерации транзитом через Казахстан 12-13 января 2018 года", — сказал Садубаев.

Он попросил указать номер сотового телефона выехавших лиц, а также любую другую дополнительную информацию (особые приметы, включая наличие зубных протезов, имплантов, ранее перенесенных переломов костей, номер паспорта, его копию, фотографию).

Ранее МВД Казахстана и МЧС Узбекистана организовали телефонные "горячие линии" в связи ЧП с автобусом.