КНДР назвала встречу в Ванкувере "смехотворным барахтаньем своры Трампа"

ТОКИО, 19 янв — РИА Новости. Представитель института по делам США при МИД КНДР назвал проходившую в начале недели встречу министров иностранных дел 20 стран по вопросам КНДР "смехотворным барахтаньем своры Трампа" и попыткой "разжигания войны".

Министерская встреча по КНДР в Ванкувере проходила с 15 по 17 января. Согласно сообщению пресс-службы госдепа, встреча глав внешнеполитических ведомств ряда стран, которую организуют США и Канада, была посвящена безопасности и стабильности на Корейском полуострове. Как заявили в госдепе, встреча "продемонстрирует международную солидарность против опасной и незаконной ядерной и баллистической программы Северной Кореи".

"США в сговоре с Канадой провели 15 и 16 января в Ванкувере заговор войны – так называемое собрание министров иностранных дел стран-участниц в Корейской войне. В нем приняли участие 20 стран, включая страны, которые, подчинившись США, участвовали в агрессивной войне против нашей страны в 1950-1953 годах. США раскрыли свою гнусную сущность на этом собрании, которая заключается в том, что они на глазах у всех говорят о диалоге, а за кулисами пытаются развязать новую войну на Корейском полуострове", — говорится в заявлении, которое цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Мы считаем созванное США нынешнее собрание смехотворным барахтаньем своры Трампа, испуганной мощью нашей республики, которая совершила историческое дело усовершенствования государственных ядерных сил и достойно поднялась на статус общепризнанного в мире стратегического государства", — добавляется в сообщении.

В нем также подчеркивается, что это совещание только укрепило Северную Корею в намерении совершенствовать свой ядерный и ракетный потенциал.

"Происки США непременно решить вопрос на Корейском полуострове военными силами убедили нас в том, что выбранный нами путь (совершенствования ядерного и ракетного оружия) — единственный правильный, и по нему следует идти до конца", — заявил представитель института по делам США при МИД КНДР.