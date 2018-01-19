Губернатор Окинавы заявил, что не может доверять американским военным

ТОКИО, 19 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Губернатор Окинавы Такэси Онага заявил, что не может доверять американским военным, сообщила телекомпания NHK.

Это заявление он сделал перед журналистами в связи с очередным полетом военных вертолетов США над школой.

Японская сторона располагает видеоматериалом, подтверждающим полет трех вертолетов над школой в городе Гинован, рядом с базой Футэмма. Американские военные на запрос заявили, что ни радары, ни опросы пилотов не подтвердили полетов.

"После того, как с американского военного вертолета упал иллюминатор, мы просили максимально сократить полеты над школой, но не прошло и месяца, как это было нарушено. Это вызывает крайнее сожаление. Это возмутительно. Они говорят, что "этого не было", но тогда надо представить официальные данные радаров, объективные доказательства. Американские военные, которые, несмотря на то, что камеры зафиксировали полет, отрицают это, не могут считаться хорошими соседями", — сказал он.

В декабре с пролетавшего над этой школой вертолета упал иллюминатор. Один ребенок получил легкие ранения.

Министр обороны Ицунори Онодэора также выразил свое возмущение инцидентом. Он заявил, что видеоматериалы подразделения министерства обороны на Окинаве переданы американским военным для повторного расследования.

"Достаточно посмотреть видеоматериал, чтобы понять, что полеты, когда (со школьного двора – ред.) хорошо видно днище вертолета, вызывает беспокойство учащихся, учителей и родителей. Этого быть не должно. Мы требуем от американской стороны прекратить такие полеты. Министерство обороны зафиксировало полет над школой камерами, об этом свидетельствуют и наблюдения сотрудников. Видео передано американской стороне для повторного изучения", — сказал министр.

Законодательное собрание Окинавы созвало экстренное заседание, на котором был единогласно принят протест американской стороне в связи с полетом.

Окинава составляет лишь 0,6% японской территории, но там размещено 74% американских военных объектов и более половины всех вооруженных сил США в Японии. По данным администрации префектуры, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.