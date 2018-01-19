В Австралии дрон спас двух тонущих подростков

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Дрон помог спасти двух австралийцев, которых занесло в открытое море, сообщается на сайте организации Surf Life Saving. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.
Весь процесс был запечатлен на камеру, закрепленную на дроне. На кадрах видно, как беспилотник сбрасывает утопающим специальный плот, с помощью которого подростки смогли выбраться на берег.
Как сообщает организация, это первый случай спасения утопающих с применением дрона.
По словам сотрудников службы спасения, беспилотник продемонстрировал поразительную эффективность при спасении людей.