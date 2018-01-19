В Австралии дрон спас двух тонущих подростков

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Дрон помог спасти двух австралийцев, которых занесло в открытое море, сообщается на сайте организации Surf Life Saving. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Сообщается, что спасатели готовились к проведению испытаний в рамках государственной программы по снижению числа атак со стороны акул, когда им поступил сигнал о необходимости спасения двух серфингистов, которых занесло в открытый океан. Спасатели незамедлительно прикрепили к дрону средства спасения и направили летательный аппарат к месту инцидента.

Весь процесс был запечатлен на камеру, закрепленную на дроне. На кадрах видно, как беспилотник сбрасывает утопающим специальный плот, с помощью которого подростки смогли выбраться на берег.

Как сообщает организация, это первый случай спасения утопающих с применением дрона.

По словам сотрудников службы спасения, беспилотник продемонстрировал поразительную эффективность при спасении людей.