В США Челси Мэннинг зарегистрировалась для выборов в Сенат

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Информатор WikiLeaks Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) официально зарегистрировалась для участия в выборах в сенат США от штата Мэриленд.

Согласно информации на сайте избирательной комиссии штата, Мэннинг зарегистрирована кандидатом от Демократической партии в округе Монтгомери.

В мае Мэннинг освободили из тюрьмы в США после семи лет заключения вместо назначенного за утечку секретных документов 35-летнего срока. Срок заключения информатору WikiLeaks сократил экс-президент США Барак Обама незадолго до ухода с поста. Находясь в тюрьме, Мэннинг добилась признания себя женщиной.

Ее основным конкурентом на выборах станет сенатор Бен Кардин, который является фаворитом на выборах и переизбирается уже на третий срок. Выборы пройдут в ноябре.

Челси Мэннинг переехала в Мэриленд после освобождения из тюрьмы и с тех пор пишет для издания Guardian и платформы Medium по вопросам открытости, свободы слова и гражданских свобод, о правах трансгендеров и компьютерной безопасности.