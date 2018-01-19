В Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу

МЕХИКО, 19 янв — РИА Новости. Автомобиль въехал в толпу людей в четверг в бразильском Рио-де-Жанейро, ранения получили порядка 15 человек, сообщает канал Globo.

По предварительным данным, инцидент произошел на всемирно известной набережной Копакабана.

На опубликованных в сети записях видно, что пострадавшие сидят и лежат на земле, им оказывается помощь. Движение по части набережной перекрыто. Среди пострадавших — четыре ребенка, включая новорожденных.

Полиция задержала водителя машины. Им оказался 41-летний местный житель. Он рассказал, что перед наездом у него произошел эпилептический припадок, якобы ставший причиной потери контроля над транспортным средством. После наезда водитель едва не был избит свидетелями происшествия, полиции удалось отбить его у разъяренных людей.

Сейчас правоохранительные органы выясняют детали происшествия.