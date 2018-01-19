Румынский пенсионер признал себя крестником Гитлера

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Румынский пенсионер заявил, что нашел доказательства того, что он крестник фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщает портал Monitorul.
Пенсионер заявил, что Гитлер обещал крестить первого родившегося в лагере ребенка. Кроме того, по его словам, диктатор держал младенца Штедлера в руках, когда подписывали его свидетельство о рождении.
Родители Штедлера были немцами, но жили в Румынии до переселения в Германию. Однако когда закончилась вторая мировая война, семья переехала обратно в Румынию. Тогда, по словам пенсионера, его мать сожгла свидетельство о рождении, при этом она сказала ему, что его назвали Адольфом в честь крестившего его диктатора.
После получения немецкого гражданства Штедлер смог получить доступ к архивам и нашел свидетельство о рождении, копию которого представил Monitorul. Пенсионер уверен, что именно этот документ является доказательством того, что он крестный сын Гитлера.