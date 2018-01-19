В Израиле женщина впервые стала командиром эскадрильи в ВВС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв — РИА Новости. Женщина-пилот впервые в истории военно-воздушных сил Израиля получила назначение на должность командира эскадрильи, сообщила армейская пресс-служба.
"Она станет первой женщиной-пилотом в такой должности и звании", — сообщили военные.
Следуя принятым в Израиле правилам секретности, армейская пресс-служба распространила ее фото с заретушированным лицом и именует по первой букве фамилии — Т. Известно, что женщине, которая служит в военно-транспортной авиации, 35 лет, у нее двое детей.
Вместе с ней звание подполковника и новую командную должность получила женщина-авиадиспетчер, также впервые в истории ВВС Израиля.
Карьера военного пилота была закрыта для женщин в Израиле до 1994 года, когда уроженка Южной Африки Элис Миллер через верховный суд добилась зачисления на летные курсы. Она не смогла их закончить по медицинским показаниям, но следом за ней туда поступили более 1,2 тысячи израильтянок и полсотни из них добрались до выпуска, писала газета "Гаарец" со ссылкой на данные армии.
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал высказывания раввинов "возмутительными" и потребовал от них не вмешиваться в дела армии.
"Выпады против службы женщин в армии больше не злят, а вызывают жалость. Несложно заметить, что за этим патриархальным дискурсом стоит сигнал бедствия от горстки испуганных мужчин", — прокомментировала ситуацию крупнейшая газета страны "Исраэль ха-Йом".