В Израиле женщина впервые стала командиром эскадрильи в ВВС

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 янв — РИА Новости. Женщина-пилот впервые в истории военно-воздушных сил Израиля получила назначение на должность командира эскадрильи, сообщила армейская пресс-служба.

Повышение летчицы, которой присвоено звание подполковника, совпало с очередным раундом дебатов с участием политиков, раввинов и прессы о целесообразности внедрения принципов гендерного равенства в вооруженных силах страны.

"Она станет первой женщиной-пилотом в такой должности и звании", — сообщили военные.

Следуя принятым в Израиле правилам секретности, армейская пресс-служба распространила ее фото с заретушированным лицом и именует по первой букве фамилии — Т. Известно, что женщине, которая служит в военно-транспортной авиации, 35 лет, у нее двое детей.

Вместе с ней звание подполковника и новую командную должность получила женщина-авиадиспетчер, также впервые в истории ВВС Израиля.

Карьера военного пилота была закрыта для женщин в Израиле до 1994 года, когда уроженка Южной Африки Элис Миллер через верховный суд добилась зачисления на летные курсы. Она не смогла их закончить по медицинским показаниям, но следом за ней туда поступили более 1,2 тысячи израильтянок и полсотни из них добрались до выпуска, писала газета "Гаарец" со ссылкой на данные армии.

Не все в Израиле воспринимают растущее присутствие женщин в вооруженных силах как позитивное явление. Большой резонанс на этой неделе получили заявления двух авторитетных раввинов, которые раскритиковали армейское командование за следование "агрессивной феминистской повестке", призвали своих последователей уклоняться от службы в "смешанных" частях и потребовали отставки начальника Генштаба Гади Айзенкота.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал высказывания раввинов "возмутительными" и потребовал от них не вмешиваться в дела армии.

"Выпады против службы женщин в армии больше не злят, а вызывают жалость. Несложно заметить, что за этим патриархальным дискурсом стоит сигнал бедствия от горстки испуганных мужчин", — прокомментировала ситуацию крупнейшая газета страны "Исраэль ха-Йом".