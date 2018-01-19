NI рассказал, почему США стоит опасаться С-400

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российская зенитно-ракетная система С-400 "Триумф" является видом вооружений, меняющим "правила игры", пишет National Interest.
Во-вторых, National Interest отмечает превосходные характеристики одной из зенитных ракет (9М96Е2 с дальностью полета 120 километров), которую способны запускать С-400. Издание пишет, что подобная ракета не только пролетает со скоростью пять километров в секунду, но и способна сбивать цели, летящие на высоте до пяти метров над землей.
При этом издание подчеркивает, что разработка С-400 позволяет России иметь относительно небольшой по сравнению с США и странами НАТО авиапарк истребителей.
Эксперты также отмечают, что российский зенитно-ракетный комплекс представляет реальную угрозу для авиационных комплексов радиообнаружения и наведения США и некоторых других стран НАТО. В частности, издание пишет об американском самолете дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry, уязвимого для С-400.
В целом National Interest называет настоящим прорывом заключение контрактов между Россией и некоторыми странами-участницами НАТО (Греция и Турция), а также традиционными партнерами США по линии ВТС (Саудовская Аравия и ОАЭ) на поставку военной техники.
Резюмируя, издание сетует на отсутствие обеспокоенности в американских высших кругах в связи с растущим интересом к российским С-400 в мире.