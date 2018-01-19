В Калифорнии пытавшие детей супруги не признали вину

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Супруги из Калифорнии, которым были предъявлены обвинения в пытках и насилии над своими детьми, не признали вину, сообщает телеканал CNN.

Ранее сообщалось, что полиция округа Риверсайд в Калифорнии задержала семейную пару Турпинов, которая удерживала в заточении 13 своих детей в возрасте от 2 до 29 лет, некоторые из них были закованы в цепи. Прокурор округа выдвинул против супругов – 57-летнего Дэвида и 49-летней Луизы – десятки обвинений, в том числе в пытках и в насилии.

На судебных слушаниях в четверг Турпины не признали свою вину. Сумма освобождения под залог для каждого из супругов составляет 12 миллионов долларов. Следующее судебное заседание по делу Турпинов запланировано на 23 февраля.

Прокурор в ходе слушаний сообщил о крайнем физическом истощении детей, которое сказалось на их умственных способностях. Некоторые дети не знали, кто такой сотрудник полиции.

Если супруги будут признаны виновными по всем пунктам обвинения, им грозит пожизненное тюремное заключение.