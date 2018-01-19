ВАШИНГТОН, 19 янв – РИА Новости. Один из основателей компании Fusion GPS Гленн Симпсон, собиравший досье на президента США Дональда Трампа, утверждает, что Россия якобы вторгалась в действия американских консервативных организаций, свидетельствуют опубликованные в четверг протоколы его допроса в комитете по разведке палаты представителей конгресса.
Симпсон утверждает, что к взаимодействию России и стрелковой ассоциации якобы причастен заместитель председателя российского Центробанка Александр Торшин, который, по его заявлениям, является членом НСА. Как сказал Симпсон, у Торшина, "предположительно, должна была состояться встреча с Трампом после инаугурации". Никаких сведений о том, состоялась ли эта встреча, приведено не было.
Симпсон добавил, что исследования его фирмы касались некоторых "связанных с русскими религиозных организаций", названия которых он не привел. Также, по его словам, речь шла о движениях сторонников независимости, в частности, штатов Калифорния и Техас.
Ранее стало известно, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".