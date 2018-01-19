США передали в ООН досье на нарушающие санкции против КНДР суда, пишут СМИ

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Дипломаты США предоставили в профильный комитет ООН информацию о предполагаемых нарушениях международных санкций против Северной Кореи со стороны китайских судов, пишет газета Wall Street Journal, журналисты которой ознакомились с досье.

Документ, основанный на разведданных спецслужб США, в том числе спутниковой фотосъемке, указывает названия судов и прослеживает их маршрут. Сообщается, что суда либо заходили в северокорейские порты, либо обменивались грузом в открытом море.

Среди нарушителей санкций газета со ссылкой на документ называет китайский сухогруз Glory Hope 1, якобы заходивший в августе в порты КНДР за грузом угля.

В декабре США уже требовали, чтобы санкционный комитет ООН включил в "черный список" шесть китайских судов, однако под давлением КНР это решение не было принято, отмечает издание.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году, после того как Северная Корея провела целую серию ракетных пусков, а также ядерное испытание. В декабре Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи по инициативе США. Резолюция, помимо прочего, предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов немедленно, но не позднее конца 2019 года. Кроме того, вводились серьезные ограничения на поставку в КНДР топлива и целого ряда других товаров.