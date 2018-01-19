В Мексике выступили за расследование "вмешательства России" в выборы

МЕХИКО, 19 янв – РИА Новости. Координатор кампании кандидата в президенты от Институционно-революционной партии (ИРП) Аурелио Нуньо выступил за расследование якобы имеющего место иностранного вмешательства в предстоящие выборы в Мексике.

"Нуньо выразил обеспокоенность возможным вмешательством России в поддержку Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, считая, что было бы неприемлемым подобное иностранное вторжение в кампанию", — говорится в пресс-релизе предвыборного штата ИРП.

В частности, отмечается в коммюнике, Нуньо попросил компетентные власти уделить соответствующее внимание данной теме и провести расследование возможного вмешательства.

Политик левого толка Лопес Обрадор, считающийся одним из основных претендентов на пост президента страны, уже неоднократно опровергает данные о якобы имеющейся поддержке России. Последний раз он это сделал в шутливой форме видеообращения, заявив, что ждет прибытия российского золота на подводной лодке в порту Веракрус.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики, которые назначены на 1 июля 2018 года. Национальный лидер ИРП Мексики Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Лопеса Обрадора.

Сама Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.