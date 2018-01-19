Стало известно о беременности премьера Новой Зеландии Джасинды Ардерн

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии 37-летняя Джасинда Ардерн объявила о своей беременности.

"Я и Кларк (партнер Ардерн) взволнованы, в июне наша команда увеличится с двух человек до трех. Я буду премьер-министром и мамой", — написала глава правительства в соцсети Instagram.

Как информирует газета New Zealand Herald, по просьбе самой Ардерн обязанности премьер-министра в течение шести недель после рождения ребенка будет исполнять ее заместитель Уинстон Питерс.

Выборы в Новой Зеландии прошли 23 сентября, по их итогам ни одна из партий не получила абсолютного большинства. Возглавляющая Лейбористскую партию Ардерн смогла сформировать правящую коалицию, заручившись поддержкой лидера партии "Новая Зеландия прежде всего" Уинстона Питерса.