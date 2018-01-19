Макрон и Мэй назвали российскую внешнюю политику "более агрессивной"

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Лидеры Великобритании и Франции Тереза Мэй и Эммануэль Макрон, комментируя российскую внешнюю и оборонную политику, назвали ее "более агрессивной и напористой".

По мнению французского президента и британского премьер-министра, Россия в своей внешней политике прибегает к "различным формам стратегического запугивания, включая дезинформацию, злонамеренные действия в киберпространстве и подрывную деятельность в политической сфере".

"Великобритания и Франция будут действовать сообща для решения вопросов, связанных с обеспечением безопасности, в то же время Париж и Лондон постараются установить конструктивный диалог с Москвой через соответствующие каналы связи", — говорится в совместном коммюнике по итогам французско-британского саммита.

Мэй и Макрон подтвердили непризнание вхождения Крыма в состав Российской Федерации, а также вновь увязали снятие антироссийских санкций с выполнением Минских договоренностей.

"Мы убедительно призываем Россию и Украину к полному выполнению Минских соглашений. Пока российская сторона не исполнит свои обязанности в рамках этих договоренностей, экономические санкции не будут сняты", — подчеркивают лидеры в коммюнике.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Официальный Киев и представители Запада не согласны с итогами народного волеизъявления и до сих пор называют Крым частью Украины. Российские власти, в свою очередь, многократно отмечали, что полуостров вошел в состав России в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. Как заявил российский лидер Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".