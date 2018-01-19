Самолет Malaysia Airlines экстренно приземлился в центральной Австралии

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines совершил экстренную посадку в центральной части Австралии из-за технической неисправности, вызвавшей сильную вибрацию, сообщает австралийский портал 9news.

Авиалайнер А300 с более чем 200 пассажирами на борту следовал из Сиднея в Куала-Лумпур. По словам пассажиров, проблемы начались после четырех часов полета: в салоне погас свет и самолет начал вибрировать.

Пассажирка Донна Эдвардс (Donna Edwards) сообщила, что один из членов экипажа остановился в проходе и его спросили: мы падаем или приземляемся? "Я не знаю", — ответил он.

Через некоторое время команда сообщила, что ситуация находится под контролем, а самолет приземлился в городе Элис-Спрингс – географическом центре Австралии. Никто из пассажиров не пострадал.

В заявлении Malaysia Airlines говорится, что безопасности полета ничто не угрожало, а капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке, чтобы получить помощь в связи с неисправностью одного из двигателей.