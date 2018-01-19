Лавров обсудил с киргизским коллегой сотрудничество стран в ООН

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с министром иностранных дел Киргизии Эрланом Абдылдаевым и обсудил с ним сотрудничество двух стран в ООН и на других многосторонних площадках, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в соцсети Facebook.

"Восемнадцатого января 2018 года в Нью-Йорке "на полях" мероприятий высокого уровня Совета Безопасности ООН состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Киргизской Республики Эрланом Абдылдаевым", — говорится в сообщении.

Министры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, взаимодействия России и Киргизии в ООН и на других многосторонних площадках и обменялись мнениями по наиболее актуальным темам международной повестки дня.