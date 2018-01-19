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Экс-советник Трампа отрицает, что его разыскивают в Венгрии

00:5919.01.2018
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© AP Photo / Susan WalshСебастьян Горка. Архивное фотоСебастьян Горка. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости. Бывший заместитель помощника президента США Себастьян Горка отрицает сообщения СМИ, что его разыскивают в Венгрии.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
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Ранее американские СМИ написали со ссылкой на венгерский портал 444.hu, что в сентябре 2016 года в Венгрии был выдан ордер на арест Горки по обвинению в "злоупотреблении огнестрельным оружием и боеприпасами" и что ордер действует до сих пор. В этом случае получается, что весь срок работы Горки в Белом доме (примерно полгода в 2017 году) он был в розыске.

Горка заявил таблоиду Washington Examiner, что дата предполагаемого правонарушения — 2009 год. "А я переехал в Америку раньше, в 2008 году. Опять фейковые новости!" — заявил Горка. Экс-помощник Трампа не уточнил, приезжал ли он в Венгрию в 2009 году.

Горка неоднократно говорил о своей любви к огнестрельному оружию и в 2016 году был остановлен полицией за попытку пронести пистолет на борт самолета в аэропорту Вашингтона. Горка — сын граждан Венгрии, родившийся в Великобритании. Он жил в Венгрии в 1992-2008 годах и стал натурализованным гражданином США в 2012 году.

Стивен Бэннон и Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2018 / Saul Loeb
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Горка — деятель консервативного движения, известный громкими интервью. Он считался одним из близких помощников Трампа по вопросу борьбы с терроризмом и называл себя "питбулем президента".

Горка не раз был в центре скандалов. Например, в августе 2017 года, незадолго до его отставки, три сенатора-демократа потребовали от Белого дома прояснить вопрос, не находится ли Горка под расследованием за сокрытие членства в ультраправой организации в Венгрии. Горка вызвал споры, появившись в январе 2017 года на людях с "Орденом витязя" — наградой, вручавшейся в Венгрии при фашистском режиме Миклоша Хорти в годы Второй мировой войны.

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