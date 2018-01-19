В Литве начали расследование взлома новостного портала

ВИЛЬНЮС, 19 янв — РИА Новости. Национальный центр кибербезопасности Литвы приступил к расследованию взлома новостного портала TV3.lt, который произошел вечером в четверг, сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

Накануне главный редактор литовского новостного интернет-портала tv3.lt Артурас Анужис сообщил о взломе портала, кроме того, была распространена ложная информация о министре обороны Литвы Раймундасе Кароблисе. Редактор отметил также, что, по предварительным данным, атака была произведена "российскими программистами".

"СМИ являются одними из самых привлекательных объектов для кибернетических и информационных атак – именно через СМИ можно распространять ложь, дезинформацию, и развивать панику. Мы приступили к расследованию с целью установить обстоятельства и виновников инцидента", — цитирует пресс-служба слова вице-министра обороны Эдвинаса Керзы.

По данным министерства, в настоящий момент проводится анализ информации. По словам Керзы, согласно предоставленной редакцией портала информации, можно считать, что хакерский взлом был осуществлен с российского IP-адреса. При этом он обвинил Россию в неготовности сотрудничать в расследовании кибернетических инцидентов.