ВАШИНГТОН, 19 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. США признают право свободной навигации в международных водах, заявила РИА Новости глава пресс-службы Северного командования вооруженных сил США (NORTHCOM) и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) майор Мэри Рикс.

Она комментировала сообщения прессы о российском корабле-разведчике, якобы появившемся у берегов США.

"Мы знаем об этом корабле, но мы признаем права всех суверенных стран на свободную навигацию в международных водах и на посещение стран, с которыми у них есть соглашения", — сказала представитель Северного командования ВС США. По ее словам, США отслеживают все корабли в сфере ответственности NORTHCOM и NORAD. "Но мы не будем комментировать, за какими конкретно судами мы следим (или не следим)", — заключила она.

Ранее издание Washington Free Beacon со ссылкой на военные источники сообщило, что российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" прошел вдоль атлантического побережья США и был замечен, в частности, у мыса Канаверал (Флорида), Кингз-Бей (Джорджия), близ Норфолка (Виргиния) и Нью-Лондона (Коннектикут). По мнению источников издания, целью разведывательного похода было "шпионить за ракетными субмаринами США".