Постпред России при ОБСЕ обвинил ВСУ в нарушении перемирия в Донбассе

ВЕНА, 18 янв — РИА Новости. Украинские силовики не выполняют взятые на себя обязательства, нарушают "новогоднее перемирие", есть жертвы и разрушения, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Он указал, что в результате обстрелов за последние три недели ранен мирный житель Донецка, повреждены дома в Коминтерново, Докучаевске, Донецке, Трудовских, нанесен артудар по больнице в Калиново.
"Приказы ВСУ не открывать огонь не обнародованы, в отличие от Донецка и Луганска. У линии соприкосновения присутствуют боевики националистических вооруженных формирований. В Попасной концентрируется военная техника ВСУ", — добавил он.