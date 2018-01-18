Постпред России при ОБСЕ обвинил ВСУ в нарушении перемирия в Донбассе

ВЕНА, 18 янв — РИА Новости. Украинские силовики не выполняют взятые на себя обязательства, нарушают "новогоднее перемирие", есть жертвы и разрушения, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Киевские силовики в очередной раз не смогли выполнить взятые на себя обязательства и нарушают "новогоднее перемирие". Обстрелян ряд населенных пунктов, есть жертвы и разрушения", — заявил Лукашевич, выступая на заседании постоянного совета организации.

Он указал, что в результате обстрелов за последние три недели ранен мирный житель Донецка, повреждены дома в Коминтерново, Докучаевске, Донецке, Трудовских, нанесен артудар по больнице в Калиново.

"Приказы ВСУ не открывать огонь не обнародованы, в отличие от Донецка и Луганска. У линии соприкосновения присутствуют боевики националистических вооруженных формирований. В Попасной концентрируется военная техника ВСУ", — добавил он.