ВЕНА, 18 янв — РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал убийство в Косово влиятельного сербского политика Оливера Ивановича террористическим актом.
"Убийство в Косовской Митровице 16 января… известного сербского политика Оливера Ивановича считаем террористическим актом, направленным на запугивание сербского населения на севере автономного края Косово", — заявил Лукашевич и выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.
По его словам, происшедшее подтверждает высказывавшиеся ранее предупреждения о несостоятельности "косовского квазигосударства, хрупкости ситуации в крае, царящем в нем беззаконии".
"Хотели бы подчеркнуть, что данный террористический акт свидетельствует о необходимости постоянного пристального внимания многосторонних структур к ситуации в Косово, сохранения графика отчетности международных присутствий в Приштине в ОБСЕ и СБ ООН", — добавил российский дипломат.