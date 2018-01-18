ВЕНА, 18 янв — РИА Новости. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич назвал убийство в Косово влиятельного сербского политика Оливера Ивановича террористическим актом.

Ивановича застрелили во вторник утром у его офиса в городе Косовска-Митровица. В Косово он имел репутацию самостоятельного сербского политика. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не испытывает большого доверия к следственным органам в Косово, территорию которого не контролирует с 1999 года. По словам Вучича, если косовские органы не в состоянии расследовать это преступление, к следствию должны подключиться сербские службы.

"Убийство в Косовской Митровице 16 января… известного сербского политика Оливера Ивановича считаем террористическим актом, направленным на запугивание сербского населения на севере автономного края Косово", — заявил Лукашевич и выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.

По его словам, происшедшее подтверждает высказывавшиеся ранее предупреждения о несостоятельности "косовского квазигосударства, хрупкости ситуации в крае, царящем в нем беззаконии".

"Хотели бы подчеркнуть, что данный террористический акт свидетельствует о необходимости постоянного пристального внимания многосторонних структур к ситуации в Косово, сохранения графика отчетности международных присутствий в Приштине в ОБСЕ и СБ ООН", — добавил российский дипломат.