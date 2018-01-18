У короля Артура нашли украинские корни

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Предводитель бриттов Артур, живший, предположительно, в V-VI веке нашей эры, был выходцем с земель, которыми сейчас управляет Киев. Об этом в своем Facebook написал украинский политолог Александр Палий.
Третьим аргументом в пользу "украинского происхождения" для Палия стала легенда о мече Экскалибуре, которая, по его мнению, "слишком сарматская". Именно для этого племени характерен культ холодного оружия, пишет политолог.
Ранее певица Руслана провозгласила украинцев потомками древних шумеров и сказала, что ее страна по масштабу цивилизационных достижений может соревноваться с Древним Египтом.