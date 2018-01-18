У короля Артура нашли украинские корни

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Предводитель бриттов Артур, живший, предположительно, в V-VI веке нашей эры, был выходцем с земель, которыми сейчас управляет Киев. Об этом в своем Facebook написал украинский политолог Александр Палий.

По его словам, в Великобритании якобы популярна теория, которая гласит, что легендарный правитель принадлежал к племени сарматов, которое во II-III веках населяло территории от Черного до Аральского морей. Как указывает Палий, следы пребывания этого народа обнаружены и на территории Украины. Также политолог обращает внимание на то, что король и его рыцари отличались крупным телосложением, что, как он считает, несвойственно кельтам.

Третьим аргументом в пользу "украинского происхождения" для Палия стала легенда о мече Экскалибуре, которая, по его мнению, "слишком сарматская". Именно для этого племени характерен культ холодного оружия, пишет политолог.

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