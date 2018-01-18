США подталкивают Киев к кровопролитию в Донбассе, заявил Лукашевич

Реакция на события на Украине. Январь 2018 (57)

ВЕНА, 18 янв — РИА Новости. США и другие страны, вооружая украинских военных, подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе и становятся соучастниками военных преступлений, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

По его словам, с начала года на границах отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины как минимум трижды фиксировалось появление тяжелых американских беспилотников "Глобал Хок" и один раз самолет-шпион "Боинг Р-8А".

"По информации НПО "Атлантический совет", на вооружении радикального добровольческого батальона "Азов" находятся купленные у американской компании вооружения, включая противотанковые комплексы "Тоу", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета организации.

Он отметил, что американская компания "Эйртроник" с апреля прошлого года направляет Киеву ручные гранатометы.

"Вооружая ВСУ, США и другие страны подталкивают Киев к возобновлению масштабного кровопролития в Донбассе, становятся соучастниками военных преступлений киевского режима", — резюмировал Лукашевич.