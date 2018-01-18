ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. США заверили Сеул, что готовы применить весь спектр своих военных возможностей для противостояния потенциальным актам агрессии со стороны КНДР, сообщил госдепартамент США по итогам состоявшихся в среду в Вашингтоне двусторонних консультаций.

Очередной раунд Совета стратегии расширенного сдерживания (EDSCG) США и Южной Кореи состоялся в столице США 17 января. В нем приняли участие представители внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран. Как сообщил госдепартамент, в ходе заседания стороны провели обсуждение стратегических и политических вопросов в отношении сдерживания Северной Кореи, в том числе вопросы повышения эффективности координации мер дипломатического давления, стратегической коммуникации и взаимодействия в сфере безопасности.

"США также подчеркнули свою твердую и непоколебимую готовность применить весь спектр военных возможностей для сдерживания потенциальных актов агрессии со стороны КНДР", — говорится в сообщении госдепа, поступившем в РИА Новости.