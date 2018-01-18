ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Компания "Лаборатория Касперского" требует в американском суде отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США, которым было запрещено использование программ компании в американских государственных учреждениях, говорится в документах суда.

"Суд должен удовлетворить данный запрос и предварительно отменить распоряжение (министерства — ред.)", — говорится в ходатайстве адвокатов "Лаборатории Касперского", поданном в федеральный суд округа Колумбия.

Адвокаты заявляют, что распоряжение министерства нарушает права компании в соответствии с Пятой поправкой к Конституции США, которая гарантирует право на надлежащее судебное разбирательство. Кроме того, речь идет о волюнтаристском решении властей, в поддержку которого не представлено никаких свидетельств, заявляют адвокаты истца.

"В отсутствие немедленного решения суда распоряжение (министерства — ред.) продолжит наносить невосполнимый ущерб репутации истца, что приведет к продолжающимся значительным убыткам при продажах в США и за рубежом. Прямым результатом данных действий правительства стало то, что крупные розничные сети в США убрали продукцию "Лаборатории Касперского" со своих полок", — говорится в ходатайстве.

В частности, в IV квартале 2017 года продажи в США упали на 61% в годовом выражении, а во второй половине 2017 — на 50% по сравнению с тем же периодом 2016 года.

"(Речь идет о) явном конституционном нарушении, в особенности учитывая, что ответственные правительственные чиновники признали, что нет никаких убедительных свидетельств, что "Лаборатория Касперского" руководила или помогала какому-либо нарушению информационной безопасности. При этом (данные чиновники — ред.) признали свое желание нанести ущерб коммерческим интересам истца", — отмечается в ходатайстве.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве.