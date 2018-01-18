Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла президентский законопроект о реинтеграции Донбасса 280 голосами при необходимом минимуме в 226.

Теперь закон пойдет на подпись президенту. Документ вступит в силу на следующий день после того, как его опубликуют в официальной прессе.Закон даст главе государства право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

В тексте Россию называют страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются "оккупированными".

Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.

Как отметил президент Петр Порошенко, закон дает Донбассу и Крыму сигнал, что они являются "неотъемлемой частью" Украины.

Подготовка к новой войне

В ДНР и ЛНР документ раскритиковали. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что положения документа нарушают минские договоренности. Полпред Донецкой народной республики в контактной группе Денис Пушилин, в свою очередь, назвал закон "антиреинтеграционным".

Принятый на Украине документ в российском МИД назвали свидетельством подготовки к новой войне.

В ведомстве отметили, что после ряда корректировок инициатива сохранила свой главный вектор — законодательно подтвердить линию Киева на решение "проблемы Донбасса" силовым путем.

В частности, так называемую антитеррористическую операцию переформатируют в войсковую. Для этого создадут некий "объединенный оперативный штаб", который сможет задействовать вооруженные силы против мирного населения на всей территории страны, причем без формального введения военного положения.

"По сути, Петр Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства", — говорится в заявлении министерства.

Тем самым, как отмечает МИД, украинская сторона хоронит Минские соглашения, а также переговоры в "нормандском формате".

"Ни о какой "реинтеграции" речь не идет. Напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан", — считают в МИД.

Дорога в никуда

В ведомстве также указали на то, что "принятие закона удивительным образом "совпало" по времени с анонсированным в Вашингтоне решением о готовности США поставить на Украину летальные вооружения". В МИД допускают, что все это может привести к эскалации ситуации на Украине, которая будет иметь "непредсказуемые последствия" для глобальной безопасности.

На принятие законопроекта отреагировали также в Совете Федерации. По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, документ подтверждает, что Киев продолжает делать ставку на силовое решение конфликта на востоке страны.

"Но это глубочайшая ошибка, это дорога, которая ведет в никуда", — цитирует Матвиенко пресс-служба Совета Федерации.

Спикер отметила, что принятый закон стал ещё одним "подтверждением тому, что киевские власти не собирались выполнять минские соглашения". Она назвала документ законом не о мире, а о войне.

Матвиенко подчеркнула, что украинские власти не стали в законе прописывать меры, способствующие началу переговоров, мирного процесса, диалога и политического решения внутриукраинского кризиса.

"История и практика показывают, что нет вооруженных способов решения такого рода кризисов. Только мирный процесс, только диалог, каким бы трудным он ни был", — сказала спикер.

Подрыв Минских соглашений

Такого же мнения придерживается сенатор Алексей Пушков. Он подчеркнул, что закон о реинтеграции Донбасса подрывает Минские соглашения, предусматривая их серьезную ревизию.

Сенатор отметил, что новая инициатива позволяет Порошенко "под предлогом борьбы с сепаратизмом" на Украине использовать вооруженные силы для подавления протестных выступлений во всей стране.

Пушков указал на "парадокс" документа, который, несмотря на объявление России "страной-агрессором", не предусматривает разрыва с ней дипломатических отношений.

"Это объясняется тем, что Порошенко хочет сохранить канал взаимодействия. Кроме того, разрыв дипотношений был бы чреват серьезными последствиями для 3,5 миллионов украинцев, которые регулярно посещают Россию и имеют здесь постоянный заработок", — отметил сенатор.

Военное положение

Постпред в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов отметил, в свою очередь, что теперь непонятно, каких образом Киев собирается выполнять свои политические и иные обязательства, закрепленные в Комплексе мер, одобренном резолюцией Совета Безопасности ООН, решениями Контактной группы и Нормандского формата.

"Вместо снятия блокады и нормализации гуманитарной ситуации делается ставка на военное положение. Вместо политических решений о введении особого статуса Донбасса, амнистии и свободных выборов — военное подавление Донбасса", — сообщил он.

Он полагает, что для Донбасса это сигнал о недоговороспособности Киева и вынужденной необходимости готовиться к обороне.