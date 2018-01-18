Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Верховная рада Украины приняла президентский законопроект о реинтеграции Донбасса 280 голосами при необходимом минимуме в 226.
Закон даст главе государства право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для защиты суверенитета. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.
В тексте Россию называют страной-агрессором, а неподконтрольные Киеву территории на юго-востоке признаются "оккупированными".
Из первоначального варианта депутаты исключили пункт о приоритете Минских соглашений для урегулирования конфликта.
Как отметил президент Петр Порошенко, закон дает Донбассу и Крыму сигнал, что они являются "неотъемлемой частью" Украины.
Подготовка к новой войне
Принятый на Украине документ в российском МИД назвали свидетельством подготовки к новой войне.
В ведомстве отметили, что после ряда корректировок инициатива сохранила свой главный вектор — законодательно подтвердить линию Киева на решение "проблемы Донбасса" силовым путем.
"По сути, Петр Порошенко получает неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства", — говорится в заявлении министерства.
Тем самым, как отмечает МИД, украинская сторона хоронит Минские соглашения, а также переговоры в "нормандском формате".
"Ни о какой "реинтеграции" речь не идет. Напротив, все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан", — считают в МИД.
Дорога в никуда
На принятие законопроекта отреагировали также в Совете Федерации. По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, документ подтверждает, что Киев продолжает делать ставку на силовое решение конфликта на востоке страны.
"Но это глубочайшая ошибка, это дорога, которая ведет в никуда", — цитирует Матвиенко пресс-служба Совета Федерации.
Спикер отметила, что принятый закон стал ещё одним "подтверждением тому, что киевские власти не собирались выполнять минские соглашения". Она назвала документ законом не о мире, а о войне.
"История и практика показывают, что нет вооруженных способов решения такого рода кризисов. Только мирный процесс, только диалог, каким бы трудным он ни был", — сказала спикер.
Подрыв Минских соглашений
Такого же мнения придерживается сенатор Алексей Пушков. Он подчеркнул, что закон о реинтеграции Донбасса подрывает Минские соглашения, предусматривая их серьезную ревизию.
Пушков указал на "парадокс" документа, который, несмотря на объявление России "страной-агрессором", не предусматривает разрыва с ней дипломатических отношений.
"Это объясняется тем, что Порошенко хочет сохранить канал взаимодействия. Кроме того, разрыв дипотношений был бы чреват серьезными последствиями для 3,5 миллионов украинцев, которые регулярно посещают Россию и имеют здесь постоянный заработок", — отметил сенатор.
Военное положение
"Вместо снятия блокады и нормализации гуманитарной ситуации делается ставка на военное положение. Вместо политических решений о введении особого статуса Донбасса, амнистии и свободных выборов — военное подавление Донбасса", — сообщил он.
Он полагает, что для Донбасса это сигнал о недоговороспособности Киева и вынужденной необходимости готовиться к обороне.