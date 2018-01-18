МЕХИКО,18 янв – РИА Новости. Мексиканский политик Андрес Мануэль Лопес Обрадор, считающийся одним из основных претендентов на пост президента страны на выборах в 2018 году, в шутливой форме заявил, что ждет прибытия российского золота на подводной лодке.

Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики, которые назначены на 1 июля 2018 года. Национальный лидер правящей Институционно-революционной партии (ИРП) Мексики Энрике Очоа заявил, что международные СМИ "задокументировали" российские и венесуэльские интересы в поддержке кандидата от левых сил Лопеса Обрадора.

"Я нахожусь в порту Веракруса, жду русскую подводную лодку, которая везет мне золото из Москвы", — говорит Лопес Обрадор на видео, опубликованном в социальных сетях. При этом на записи он действительно стоит на набережной в порту Веракруса.

"Я теперь Андрес Мануэлович", — со смехом сообщил политик. Ранее он уже заявлял, что у него нет никаких связей ни с президентом РФ Владимиром Путиным, ни с лидером США Дональдом Трампом.

В случае окончательной регистрации Лопеса Обрадора избирательными властями Мексики это будет уже третья попытка политика левой ориентации встать во главе Мексики. В 2012 году Лопес Обрадор не признал победу Энрике Пеньи Ньето на выборах президента и обвинял его в покупке как минимум пяти миллионов голосов избирателей перед выборами. По их итогам Лопес Обрадор занял второе место после Пеньи Ньето, как и в 2006 году, когда он проиграл несколько десятых процента кандидату от Партии национального действия (ПНД) Фелипе Кальдерону.

С регистрацией внутри партии "Морена" кандидата Лопеса Обрадора основные политические силы Мексики заявили своих кандидатов на пост главы государства на выборах 1 июля 2018 года. ИРП будет представлять бывший министр финансов Хосе Антонио Мид в коалиции с двумя другими политическими силами — "Зеленой экологической партией Мексики" и "Новым альянсом". Рикардо Анайя идет кандидатом от коалиции "Гражданский фронт за Мексику", в который вошли ПНД и Партия демократической революции.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции, Великобритании и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.