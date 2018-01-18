Израиль договорился о возобновлении работы своего посольства в Иордании

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 янв — РИА Новости. Израиль подтвердил достижение соглашения с Иорданией об урегулировании прошлогоднего дипломатического инцидента и немедленном возобновлении работы своего посольства в Аммане.

Дипмиссия закрыта с прошлого июля, когда была проведена экстренная эвакуация его персонала после того, как охранник-израильтянин застрел двух иорданцев в ходе ссоры, вспыхнувшей при не выясненных до сих пор обстоятельствах.

"Израиль и Иордания достигли соглашения по поводу инцидента в посольстве… Посольство Израиля в Иордании немедленно возвращается к работе в полноценном режиме", — заявляет канцелярия главы израильского правительства.

"Израиль придает большое значение стратегическим отношениям с Иорданией. Обе страны будут работать над развитием сотрудничества и укреплением мирного договора между ними", — отмечается в заявлении.

Официальное информационное агентство Иордании "Петра" ранее сообщило, что из Израиля поступило послание, в котором выражается сожаление в связи с происшествием, готовность его расследовать и выплатить компенсации семьям погибших.

Достигнутые договоренности касаются урегулирования еще одного инцидента, который омрачал двусторонние отношения с марта 2014 года. Тогда израильские военные застрелили на пограничном переходе иорданского судью, палестинца по происхождению. Применение оружия они объясняли тем, что мужчина якобы попытался отобрать автомат у одного из солдат.

Иордания — одна из двух, наряду с Египтом, арабских стран, которые имеют дипломатические связи с Израилем.