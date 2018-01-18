В США разбился вертолет с политиками из Зимбабве

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Пять человек, включая видного представителя зимбабвийской оппозиции Роя Беннетта, погибли при крушении вертолета в американском штате Нью-Мексико, сообщает местный телеканал KOB4.

Отмечается, что вертолет разбился в горной местности еще в среду вечером, но был обнаружен только в четверг. На борту вертолета было шесть человек, пять из них погибли и один получил ранения.

Потомок европейских колонизаторов Беннетт являлся казначеем оппозиционной партии "Движение за демократические перемены" (MDC-T) во главе с бывшим премьер-министром страны Морганом Цвангираи. Вместе с 61-летним политиком в авиакатастрофе погибла его жена Эйлин.

Ранее в четверг президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва подтвердил, что выборы в Зимбабве пройдут в течение ближайших четырех или пяти месяцев.