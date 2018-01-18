Лавров назвал неприемлемыми попытки "интерпретировать" тему нацизма

ООН, 18 янв — РИА Новости. Попытки "интерпретировать" тему нацизма абсолютно неприемлемы, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на открытой в четверг в ООН историко-документальной выставке "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение".

"Россия ежегодно вносит на рассмотрение Генассамблеи ООН проект специальной резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практик, которые способствуют эскалации современных форм расизма и нетерпимости", — сказал российский министр.

Лавров отметил, что ряд стран до сих пор не поддерживает инициативу Москвы, пытаясь "оправдать свою позицию ссылками на необходимость уважения свободы слова".

"Думаю, что сегодняшняя выставка призвана послать еще один недвусмысленный сигнал, что такие попытки "интерпретировать" тему нацизма абсолютно неприемлемы", — подчеркнул глава МИД России.