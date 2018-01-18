Сенат США продлил программу слежки за иностранцами

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Сенат конгресса США 65 голосами против 34 продлил вслед за палатой представителей срок действия закона о слежке за иностранцами (FISA), свидетельствуют результаты голосования.
Законопроект поступает к президенту Дональду Трампу и, как ожидается, будет им подписан.
Ранее сенат обеспечил более 60 голосов для того, чтобы прекратить дебаты по законопроекту. Это лишило противников закона во главе с сенатором Рэндом Полом возможности устроить ему обструкцию путем непрекращающихся дебатов (филибастер). Для последующего принятия закона, уже одобренного палатой представителей, потребуется простое большинство голосов.
Существование масштабных программ слежки американских спецслужб раскрыл для широкой публики в 2013 году экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден. По его данным, американские спецслужбы стремятся перехватывать и анализировать практически любые формы звонков и электронных сообщений по всему миру.
В американском обществе с тех пор идет дискуссия о допустимости слежки за американцами в рамках этих программ. В конгрессе не возражают против слежки за иностранцами. Представители спецслужб заверяют, что не осуществляют слежку за американцами сознательно и что данные американцев оказываются в базах данных по случайности.
Спецслужбы США заявляют также, что с помощью данных программ удалось предотвратить немало терактов в США, но отказываются говорить, о каких терактах идет речь.