МИД обеспокоен "ползучей" реабилитацией нацизма в некоторых странах

ООН, 18 янв – РИА Новости. Москву тревожит тот факт, что в ряде стран наблюдается "ползучая" реабилитация нацизма, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Не может не тревожить тот факт, что в последнее время мы наблюдаем ползучую реабилитацию нацизма. В ряде государств, в том числе причисляющих себя к эталонам демократии, проводится системная линия на пересмотр итогов второй мировой войны, включая прославление деятельности гитлеровцев и местных коллаборационистов", — добавил Лавров.
Министр также отметил, что в ряде стран Евросоюза развернута аморальная война с памятниками тем, кто освободил Европу от нацизма.
Как отметил Лавров, такие действия "кощунственны с общечеловеческой точки зрения". "Они бросают вызов послевоенной архитектуре безопасности, которая опирается на Устав ООН, решения Нюрнбергского трибунала, другие незыблемые международно-правовые документы. Всем нам необходимо противодействовать этим крайне опасным тенденциям", — добавил министр иностранных дел РФ.