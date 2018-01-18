Лавров: есть риск распространения химтерроризма за пределы Ближнего Востока

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года

ООН, 18 янв — РИА Новости. Существуют реальные риски распространения химического терроризма за пределы Ближнего Востока, так как действующие в регионе иностранные боевики научились создавать химоружие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нельзя не учитывать и вполне реальные риски распространения химического терроризма за пределы Ближнего Востока, принимая во внимание в частности весьма значительный сегмент иностранных боевиков среди экстремистов. Прибывшие в Сирию и Ирак из-за рубежа террористы уже получили возможность приобрести практический опыт и навыки создания и применения химического оружия",- сказал Лавров, выступая в СБ ООН.