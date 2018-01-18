ЛНР передала Киеву списки на обмен пленными

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали Киеву списки на обмен пленными и теперь ждут ответа, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Украине, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

Ранее пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Дарья Олифер сообщила, что Киев и представители ДНР и ЛНР обменялись списками для обмена пленными.

"Сегодня во время заседания рабочей группы по гуманитарным вопросам мы обменялись списками и теперь ждем ответ от украинской стороны", — сказала Кобцева.

В конце декабря 2017 года состоялся самый масштабный за время конфликта в Донбассе и первый за 15 месяцев обмен пленными. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенной Луганской народной республике — 73 человека. Сообщалось, что ДНР передали 165 пленных. По словам лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктора Медведчука, второй этап обмена пленными может пройти по формуле "74 на 29".