В ЛНР заявили, что переговорщики из Киева угрожали представителям республик

ЛУГАНСК, 18 янв — РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что на заседании политической подгруппы по Донбассу в Минске представители Киева прибегли к угрозам в адрес представителей республик.
Он уточнил, что такие действия представителей Украины "нарушают пункты протокола от 05.09.14 о гарантиях безопасности для участников переговоров".
"Ранее в отношении целого ряда представителей ЛНР Генпрокуратурой Украины были заведены уголовные дела, а сейчас же украинские переговорщики заявляют, что представители республик непременно получат реальные сроки наказаний, что, впрочем, не влияет на представителей республик, но демонстрирует отсутствие конструктивной позиции со стороны Киева", — дополнил спикер.
По мнению представителя ЛНР, в обсуждении политических вопросов в Минске Украина демонстрирует "контрпродуктивную позицию и стремится завести диалог в тупик".
"На сегодняшней встрече представители Киева уже традиционно требовали обсуждения вопросов не имеющих отношения к компетенции политической группы, в частности вопросы безопасности, и заявляли об отсутствии полномочий обсуждать ключевые политические вопросы в частности Формулу Штайнмайера и вопросы особого статуса территорий Донбасса", — пояснил Мирошник.