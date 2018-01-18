Отчет HRW: украинская власть ограничила права СМИ в стране

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Украинская власть ограничила права СМИ в стране, ссылаясь на необходимость противостояния России, говорится во всемирном отчете 2018 года Human Rights Watch, опубликованном на сайте организации.

Ранее украинский Институт массовой информации заявил о фиксировании около 300 случаев нарушения прав свобода слова в 2017 году на Украине.

"Украинское правительство предприняло меры в направлении ограничения свободы СМИ и высказываний, обосновывая это необходимостью противостояния военной агрессии России на востоке Украины и антиукраинской пропаганды", — говорится в отчете.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее МИД РФ призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ. МИД РФ также назвал очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ на Украине задержание журналиста Василия Муравицкого.

Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов, назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения.

Human Rights Watch — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира. Штаб-квартира находится в США.